Aggiornamento Galaxy S Advance, tempi lunghi per Jelly Bean via OTA

[caption id="attachment_4224" align="aligncenter" width="480"] Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Galaxy S Advance ancora tormentato, anche per coloro che sono in possesso di un dispositivo no brand e che, in teoria, hanno già modo di toccare con mano l’update del sistema operativo Android Jelly Bean 4.1.2. Come molti sanno, da mesi l’aggiornamento in questione è disponibile solo via Kies, inducendo costantemente il target in questione a chiedere all’azienda quando sarà disponibile anche via OTA. Ebbene, per il Samsung Galaxy S Advance no brand ancora non vi sono date ufficiali da comunicare, a testimonianza del fatto che la casa produttrice non ha fatto grossi passi in avanti sotto questo punto di vista durante la stagione estiva. L’auspicio è che le grandi novità attese per il mese di ottobre, coinvolgano in un modo o nell’altro anche il Samsung Galaxy S Advance.