Aggiornamento Samsung Galaxy S4, dettagli su I9505XXUDMHB e Samsung Knox

Samsung Galaxy S4 Aggiornamento Samsung Galaxy S4 a sorpresa in questi giorni, considerando che sono apparsi online i primi dettagli su I9505XXUDMHB e Samsung Knox. L'update è iniziato nella giornata di martedì e, secondo diversi addetti ai lavori, rappresenta il presupposto ideale per andare incontro all'aggiornamento del sistema operativo Android 4.3, in arrivo nel giro di un paio di settimane. Va precisato che, al momento, l'aggiornamento Galaxy S4 in questione non è disponibile via OTA, fatta eccezione per alcune segnalazioni sporadica in questo frangente. Insomma, grazie ad una sorta di intro per Samsung Knox, gli utenti che hanno deciso di dare fiducia al Samsung Galaxy S4 si apprestano a vivere una svolta, dal punto di vista della sicurezza, in attesa della svolta del prossimo mese.