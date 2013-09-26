Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Aggiornamento Samsung Galaxy S4, dettagli su I9505XXUDMHB e Samsung Knox

Redazione Avatar

di Redazione

26/09/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_4450" align="aligncenter" width="530"]Samsung Galaxy S4 Samsung Galaxy S4[/caption] Aggiornamento Samsung Galaxy S4 a sorpresa in questi giorni, considerando che sono apparsi online i primi dettagli su I9505XXUDMHB e Samsung Knox. L'update è iniziato nella giornata di martedì e, secondo diversi addetti ai lavori, rappresenta il presupposto ideale per andare incontro all'aggiornamento del sistema operativo Android 4.3, in arrivo nel giro di un paio di settimane. Va precisato che, al momento, l'aggiornamento Galaxy S4 in questione non è disponibile via OTA, fatta eccezione per alcune segnalazioni sporadica in questo frangente. Insomma, grazie ad una sorta di intro per Samsung Knox, gli utenti che hanno deciso di dare fiducia al Samsung Galaxy S4 si apprestano a vivere una svolta, dal punto di vista della sicurezza, in attesa della svolta del prossimo mese.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Aggiornamento Galaxy S Advance, tempi lunghi per Jelly Bean via OTA

Articolo Successivo

Aggiornamento Samsung Galaxy S3 ad Android 4.3, spinta da una ROM

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti

Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti

10/10/2019

Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio

Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio

26/07/2019

Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale

Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale

10/03/2018