Aggiornamento Samsung Galaxy S3 ad Android 4.3, spinta da una ROM

Aggiornamento Samsung Galaxy S3 ad Android 4.3 vicino all'uscita, in virtù del fatto che la casa produttrice lo ha confermato in un paio di occasioni entro ottobre. Allo stesso tempo, però, non va trascurato un altro e importante fronte, vale a dire quello delle ROM, alla luce di quanto emerso nel corso degli ultimi giorni attraverso la cosiddetta PAC MAN ROM. A detta di coloro che hanno avuto modo di testarla, infatti, siamo al cospetto della migliore alternativa possibile per tutti coloro che hanno deciso di portarsi a casa il Samsung Galaxy S3, a testimonianza del fatto che lo smartphone è perfettamente compatibile con l'update in questione. Insomma, le opportunità proprio non mancano per chi desidera di mettere le mani su Android 4.3 con il device.