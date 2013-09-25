Aggiornamento Samsung Galaxy S Advance, Jelly Bean ad ottobre?

[caption id="attachment_4476" align="aligncenter" width="530"] Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Samsung Galaxy S Advance come sempre al centro dell'attenzione, nell'ambito del settore smartphone, con un chiaro focus su Android Jelly Bean. In questi giorni, come abbiamo già avuto modo di riportare, la divisione italiana continua ad essere evasiva sotto questo punto di vista, con la prospettiva di non andare incontro al suddetto update nemmeno durante il mese di ottobre. A questo punto, l'appuntamento potrebbe essere fissato anche ad ottobre per l'aggiornamento Jelly Bean, considerando che gran parte dei dispositivi di fascia alta, soprattutto quelli realizzati da Samsung, potranno fare questo passo solo durante quel periodo. Insomma, è auspicabile una reazione a catena che abbia delle conseguenze positive anche per tutti coloro che in questi anni hanno deciso di acquistare il Samsung Galaxy S Advance.