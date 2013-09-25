Aggiornamento Samsung Galaxy S4 ad Android 4.3, foto per i9500XXUBMA8
di Redazione
25/09/2013
[caption id="attachment_4450" align="aligncenter" width="530"] Samsung Galaxy S4[/caption] Aggiornamento Samsung Galaxy S4 ad Android 4.3 che continua a non avere una data precisa per l'uscita, ma ora spunta una nuova foto per i9500XXUBMA8. Nello specifico, l'immagine mostra lo smartphone con a bordo la versione ufficiale del firmware, pur sottolineando che si tratta della versione del Samsung Galaxy S4 I9500, vale a dire quella in commercio in Asia, con un processore Octa Core. A differenza di quanto emerso nei giorni scorsi con il Samsung Galaxy S3, stavolta la foto sembra essere reale, a testimonianza del fatto che il Samsung Galaxy S4 potrebbe essere effettivamente vicino al rilascio dell'aggiornamento Android 4.3, con la prospettiva di fare questo passo entro il mese di ottobre (così come era stato preannunciato di recente dalla casa produttrice coreana).
