Aggiornamento Galaxy S3, nota ufficiale anche su Android 4.3

Aggiornamento Galaxy S3 protagonista nel corso degli ultimi giorni di una nuova nota ufficiale, per quanto riguarda il rilascio di Android 4.3. Nello specifico, pare sia stato confermato il rilascio dell'update entro il prossimo mese di ottobre per il Samsung Galaxy S3, anche se è opportuno evidenziare il fatto che la foto apparsa in questi giorni sul web, che ritraeva proprio lo smartphone in questione con il suddetto firmware, secondo SamMobile è un vero e proprio fake. Insomma, nessun passo in avanti, ma anche nessuna smentita ufficiale sul fatto che il prossimo mese dovrebbe essere quello giusto per fare uno step di questo tipo. Ancora pochi giorni e sapremo finalmente se Samsung sarà in grado di mantenere la parola data a proposito dell'aggiornamento Galaxy S3.