Aggiornamento Galaxy S Advance, Samsung Italia parla su Facebook
di Redazione
24/09/2013
[caption id="attachment_4176" align="aligncenter" width="480"] Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Galaxy S Advance sempre nel mirino degli imbufaliti utenti, a maggior ragione dopo che Samsung Italia ha deciso di parlare su Facebook. In questi giorni, infatti, la divisione nostrana è stata interpellata ancora una volta all'interno del social network più famoso al mondo, con un numero crescente di utenti che intende sapere quando sarà messo loro a disposizione l'update del sistema operativo Android Jelly Bean. Il feedback, purtroppo, è stato lo stesso di sempre: "al momento non abbiamo informazioni in merito". Insomma, tutti i segnali sembrano condurre ad un altro mese abbondante di attesa, per tutti coloro che sono in possesso di un Samsung Galaxy S Advance, anche perché nemmeno gli ultimi firmware rilasciati altrove sono stati in grado di risolvere tutti i problemi dell'aggiornamento Jelly Bean.
Redazione
