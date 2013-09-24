Caricamento...

Aggiornamento Samsung Galaxy S4 ad Android 4.3, importante chiarimento

24/09/2013

[caption id="attachment_5400" align="aligncenter" width="394"]Samsung Galaxy S4 Blu Iceberg Samsung Galaxy S4 Blu Iceberg[/caption] Aggiornamento Samsung Galaxy S4 ad Android 4.3 al centro di un doveroso chiarimento nel corso delle ultime ore. Nei giorni scorsi, infatti, abbiamo riportato all'interno di quest'articolo delle nuove indiscrezioni, riferite al fatto che il Samsung Galaxy S3 sembrava essere apparso all'interno di una foto, con a bordo l'aggiornamento ufficiale proprio ad Android 4.3. Scontato che in un contesto di quel tipo, si accentuassero le speranze di vedere anche il Samsung Galaxy S4 aggiornato al firmware in questione in tempi molto ristretti. SamMobile, tuttavia, ha ritenuto necessario sottolineare il fatto che, in realtà, si tratta di un vero e proprio fake, smorzando l'entusiasmo da parte degli utenti. Insomma, nonostante il Samsung Galaxy S4 dovrebbe fare questo passo a stretto giro, è necessario non trascurare un chiarimento di questo tipo.

