Aggiornamento Galaxy S2 ad Android 4.2.2, un nuovo grande dilemma

Redazione Avatar

di Redazione

23/09/2013

[caption id="attachment_2743" align="aligncenter" width="500"]Aggiornamento Galaxy S2 Aggiornamento Galaxy S2[/caption] Aggiornamento Galaxy S2 ad Android 4.2.2 ancora una volta reduce da una settimana in cui il modello è stato privato di comunicazioni ufficiali. E' proprio a partire da questo presupposto, che la nuova versione di Jelly Bean è protagonista di un delicato e grande dilemma, considerando che diversi addetti ai lavori non riescono a spiegarsi il motivo per il quale la casa produttrice ha deciso di non sbilanciarsi sotto questo punto di vista. Insomma, se l'aggiornamento per il Samsung Galaxy S2 fosse sicuro, appare quantomeno anomalo che dal brand non siano giunti annunci (anche vaghi), in merito alla futura disponibilità dell'update ad Android Jelly Bean 4.2.2. L'auspicio, come sempre avviene in questi casi, è che la situazione si possa sbloccare definitivamente nel giro di pochi giorni.

