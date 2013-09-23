Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Aggiornamento Galaxy S Advance a Jelly Bean, la nuova situazione in Italia

Redazione Avatar

di Redazione

23/09/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_4244" align="aligncenter" width="500"]Aggiornamento Galaxy S Advance Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Galaxy S Advance a Jelly Bean costantemente protagonista di polemiche, alla luce anche della nuova situazione in Italia. La settimana che si è appena conclusa, infatti, ha visto ancora una volta la casa produttrice in grande difficoltà, considerando che ancora oggi non è in grado di rilasciare informazioni sulla propria pagina Facebook, in grado di dare almeno un'idea sui tempi necessari per fare questo passo così importante e discusso. Curioso, poi, che spesso e volentieri Samsung Italia consigli agli utenti in possesso di un Samsung Galaxy S Advance di rivolgersi ad un centro autorizzato, in considerazione del fatto che anche in questo caso pare non sia possibile mettersi alle spalle i diversi bug emersi con l'update dedicato al modello no brand. Insomma, situazione intrigata come non mai.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Aggiornamento Galaxy S2 ad Android 4.2.2, un nuovo grande dilemma

Articolo Successivo

Aggiornamento Galaxy S4 ad Android 4.3: speranze con una foto

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Ecco il Samsung Gear S2

Ecco il Samsung Gear S2

17/08/2015

I Samsung Galaxy A series avranno Android 5.0 Lollipop a breve

I Samsung Galaxy A series avranno Android 5.0 Lollipop a breve

22/03/2015

Samsung Galaxy Note 4, il dispositivo migliore del 2014

Samsung Galaxy Note 4, il dispositivo migliore del 2014

05/01/2015