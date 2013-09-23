Aggiornamento Galaxy S Advance a Jelly Bean, la nuova situazione in Italia

[caption id="attachment_4244" align="aligncenter" width="500"] Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Galaxy S Advance a Jelly Bean costantemente protagonista di polemiche, alla luce anche della nuova situazione in Italia. La settimana che si è appena conclusa, infatti, ha visto ancora una volta la casa produttrice in grande difficoltà, considerando che ancora oggi non è in grado di rilasciare informazioni sulla propria pagina Facebook, in grado di dare almeno un'idea sui tempi necessari per fare questo passo così importante e discusso. Curioso, poi, che spesso e volentieri Samsung Italia consigli agli utenti in possesso di un Samsung Galaxy S Advance di rivolgersi ad un centro autorizzato, in considerazione del fatto che anche in questo caso pare non sia possibile mettersi alle spalle i diversi bug emersi con l'update dedicato al modello no brand. Insomma, situazione intrigata come non mai.