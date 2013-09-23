Aggiornamento Galaxy S4 ad Android 4.3: speranze con una foto
di Redazione
23/09/2013
[caption id="attachment_4593" align="aligncenter" width="530"] Samsung Galaxy S4[/caption] Aggiornamento Galaxy S4 probabilmente più vicino di quanto si potesse pensare, per quanto concerne Android 4.3. Durante lo scorso fine settimana, infatti, si è parlato moltissimo della foto che ha fatto il giro del web, vale a dire quella che ritrae il Samsung Galaxy S3 con il suddetto firmware a bordo, con la fonte che ha ribadito anche l’uscita dell’update entro il mese di ottobre. Scontato che se la situazione per il Samsung Galaxy S3 è realmente questa, gli scenari che si aprirebbero per il Samsung Galaxy S4 potrebbero essere ancora più interessanti, magari con la possibilità di toccare con mano l’aggiornamento ad Android 4.3 già durante i primissimi giorni di ottobre. Facile immaginare, infatti, che il Samsung Galaxy S4 finirà con l’anticipare il suo predecessore.
