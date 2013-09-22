Caricamento...

Aggiornamento Galaxy S Advance a Jelly Bean, siparietto su Facebook

22/09/2013

[caption id="attachment_4476" align="aligncenter" width="530"]Aggiornamento Galaxy S Advance Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Galaxy S Advance anche in queste ore al centro di feroci polemiche su Facebook, considerando che Android Jelly Bean proprio non ne vuole sapere di girare al meglio. In particolare, un utente ha sottolineato i principali bug emersi con il proprio Samsung Galaxy S Advance no brand, una volta effettuata l’installazione, parlando come sempre di riavvii e blocchi. Questa volta, tuttavia, il solito feedback da parte di Samsung Italia (che suggerisce spesso e volentieri di rivolgersi ad un centro assistenza) si è rivelato un clamoroso autogol, visto che lo stesso utente ha fatto sapere che proprio un tecnico, all’interno di un centro, ha deciso di portare a termine l’installazione dell’aggiornamento Jelly Bean per il Samsung Galaxy S Advance, senza poi trovare una soluzione ai suddetti bug.

