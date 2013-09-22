Aggiornamento Samsung Galaxy S3, ecco la foto di Android 4.3

[caption id="attachment_5703" align="aligncenter" width="425"] Aggiornamento Galaxy S3[/caption] Aggiornamento Samsung Galaxy S3 più vicino, in virtù del fatto che in queste ore è stato possibile imbattersi nella sua foto incentrata su Android 4.3. Per l'occasione, la fonte ha dichiarato che l'update per il Samsung Galaxy S3 sarà effettivamente pronto a partire dal mese di ottobre, come aveva già preannunciato la casa produttrice un paio di settimane fa, durante la presentazione a Berlino del nuovo Samsung Galaxy Note 3. Certo, resta da capire se la medesima tempistica sarà rispettata per il Samsung Galaxy S3 in Italia, ma qui l'impresa sembra essere molto più ardua per l'azienda. Coloro che vogliono saperne di più, comunque, possono collegarsi qui e scoprire tutti i dettagli che sono stati riportati dalla fonte a proposito del suddetto aggiornamento Galaxy S3.