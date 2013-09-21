Aggiornamento Galaxy S Advance, feedback positivi su Jelly Bean dal modello NFC
di Redazione
21/09/2013
[caption id="attachment_4260" align="aligncenter" width="530"] Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Galaxy S Advance senza novità ufficiali, per quanto concerne l'Italia, ma quantomeno al centro di feedback positivi, per quanto concerne la tenuta di Android Jelly Bean. Il riferimento, questa volta, è al modello NFC, considerando che in settimana abbiamo assistito al rilascio del suddetto update per i dispositivi brandizzati Vodafone in Ungheria. A quanto pare, più in particolare, il Samsung Galaxy S Advance ha fatto registrare indicazioni incoraggianti, relativamente alla stabilità e alla fluidità del modello, in seguito proprio all'installazione dell'aggiornamento Jelly Bean. Se si pensa che la date build del firmware in questione risale allo scorcio finale del mese di luglio, è possibile nutrire nuove speranze anche per i modelli che sono in attesa di novità ufficiali qui in Italia.
Articolo Precedente
Aggiornamento Samsung Galaxy S3, ecco la foto di Android 4.3
Articolo Successivo
Aggiornamento Galaxy S4 ad Android 4.3, il punto in Italia
Redazione
Articoli Correlati
Ecco il Samsung Gear S2
17/08/2015