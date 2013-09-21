Aggiornamento Galaxy S Advance, feedback positivi su Jelly Bean dal modello NFC

[caption id="attachment_4260" align="aligncenter" width="530"] Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Galaxy S Advance senza novità ufficiali, per quanto concerne l'Italia, ma quantomeno al centro di feedback positivi, per quanto concerne la tenuta di Android Jelly Bean. Il riferimento, questa volta, è al modello NFC, considerando che in settimana abbiamo assistito al rilascio del suddetto update per i dispositivi brandizzati Vodafone in Ungheria. A quanto pare, più in particolare, il Samsung Galaxy S Advance ha fatto registrare indicazioni incoraggianti, relativamente alla stabilità e alla fluidità del modello, in seguito proprio all'installazione dell'aggiornamento Jelly Bean. Se si pensa che la date build del firmware in questione risale allo scorcio finale del mese di luglio, è possibile nutrire nuove speranze anche per i modelli che sono in attesa di novità ufficiali qui in Italia.