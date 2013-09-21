Aggiornamento Galaxy S4 ad Android 4.3, il punto in Italia
di Redazione
21/09/2013
[caption id="attachment_4889" align="aligncenter" width="520"] Aggiornamento Galaxy S4[/caption] Aggiornamento Galaxy S4 ad Android 4.3 ancora tutto da definire, almeno per quanto riguarda il sempre incerto mercato italiano. Da un lato, infatti, la divisione centrale della casa produttrice ha rafforzato quanto emerso durante la presentazione del Samsung Galaxy Note 3, ribadendo che il Samsung Galaxy S4 farà questo importante passo in avanti durante il mese di ottobre. Dall’altro, invece, va tenuto in considerazione che Samsung Italia, mediante la propria pagina Facebook, ancora non intende sbilanciarsi su un argomento così delicato, facendo sapere che nel nostro Paese non è stato ancora fissato alcun appuntamento di questo tipo. Insomma, la sensazione, ad oggi, è che sarà necessario attendere qualche settimana più del previsto per toccare con mano l’aggiornamento Android 4.3 per il Samsung Galaxy S4, salvo sorprese dall’azienda.
Redazione
