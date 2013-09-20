Caricamento...

Aggiornamento Samsung Galaxy S3 ad Android 4.3, comunicazioni per l'Italia

Redazione

di Redazione

20/09/2013

[caption id="attachment_2425" align="aligncenter" width="454"]Aggiornamento Galaxy S3 Aggiornamento Galaxy S3[/caption] Aggiornamento Samsung Galaxy S3 sempre più in alto mare, per quanto concerne lo sbarco di Android 4.3 nel nostro Paese, alla luce di quanto riportato in Rete. Come sempre, il punto di riferimento resta la pagina Facebook di Samsung Italia, che, in questi giorni, continua a ribadire di non avere informazioni in merito, aumentando sempre più i dubbi di coloro che sperano di fare effettivamente questo passo durante il mese di ottobre, come del resto preannunciato dalla divisione centrale dell’azienda. Insomma, non è detto che l’Italia possa accodarsi subito agli altri Paesi e che, di conseguenza, il Samsung Galaxy S3 possa imbattersi subito nell’aggiornamento del sistema operativo Android 4.3, considerando anche i recenti casi storici che abbiamo vissuto nel nostro Paese sotto questo punto di vista.

Aggiornamento Galaxy S4 ad Android 4.3, il punto in Italia

Aggiornamento Samsung Galaxy S Advance no brand, patch Jelly Bean sempre più lontana

