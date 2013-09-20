Caricamento...

Aggiornamento Samsung Galaxy S Advance no brand, patch Jelly Bean sempre più lontana

20/09/2013

[caption id="attachment_4224" align="aligncenter" width="480"]Aggiornamento Galaxy S Advance Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Il Samsung Galaxy S Advance no brand rischia di non ricevere alcuna patch correttiva, per quanto concerne l’evoluzione dell’aggiornamento del sistema operativo Android Jelly Bean. E’ questa la sensazione che si può nutrire facilmente nel corso delle ultime ore, alla luce di quanto comunicato spesso e volentieri dalla divisione italiana della casa produttrice all’interno della propria pagina Facebook. Scendendo maggiormente in dettagli, l’azienda comunica che al momento non vi sono informazioni al riguardo, lasciando intendere che la possibilità di una patch che risolva i problemi legati all’aggiornamento Jelly Bean non è stata ancora presa in considerazione. La speranza è che qualcosa si stia smuovendo direttamente dalla Corea, con le relative ottimizzazioni anche per il Samsung Galaxy S Advance in commercio anche nel nostro Paese.

