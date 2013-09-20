Caricamento...

Samsung Galaxy S4 vs Samsung Galaxy S5, battaglia sul prezzo più basso

20/09/2013

[caption id="attachment_4593" align="aligncenter" width="530"]Samsung Galaxy S4 Samsung Galaxy S4[/caption] Il Samsung Galaxy S4 ed il Samsung Galaxy S5 potrebbero dare vita ad una battaglia a distanza, per quanto concerne la questione del prezzo più basso. Secondo le ultime indiscrezioni trapelate sul web, infatti, pare che il nuovo device che sarà lanciato sul mercato dal colosso coreano durante il primo scorcio del 2014, potrebbe richiedere un costo iniziale agli utenti superiore rispetto a quanto emerso qualche mese con il suo predecessore. In particolare, se il Samsung Galaxy S4 è stato commercializzato a 699 euro, pare che il Galaxy S5 possa seguire le orme del Samsung Galaxy Note 3, andando oltre la suddetta soglia, anche considerando il fatto che lo smartphone dovrebbe avere dei costi produzione elevati, abbandonando la plastica, per puntare su materiali decisamente più resistenti rispetto al passato.

