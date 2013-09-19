Aggiornamento Galaxy S2, giorni decisivi per Android Jelly Bean 4.2.2

[caption id="attachment_2628" align="aligncenter" width="480"] Aggiornamento Galaxy S2[/caption] Aggiornamento Galaxy S2 al centro costantemente di voci e indiscrezioni, anche perché stiamo vivendo giorni decisivi per Android Jelly Bean 4.2.2. Nello specifico, la casa produttrice ha diramato negli ultimi giorni una comunicazione ufficiale, con cui è stato fissato l'appuntamento con Android 4.3 per diversi dispositivi, ma al momento non vi sono notizie sul prossimo update per il Samsung Galaxy S2. Appare altamente improbabile, sotto questo punto di vista, che il Samsung Galaxy S2 possa puntare direttamente su Android 4.3, ma, allo stesso tempo, non vi sono nemmeno informazioni frammentarie su Android Jelly Bean 4.2.2. Insomma, questione incerta come non mai, anche se nessuno, ad oggi, mette in discussione il fatto che lo smartphone, presto o tardi, possa fare uno step di questo tipo, considerando anche il suo enorme bacino di utenza.