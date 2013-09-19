Aggiornamento Samsung Galaxy S Advance, nuovo link al download e relativi dettagli
19/09/2013
[caption id="attachment_4176" align="aligncenter" width="480"] Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Samsung Galaxy S Advance anche in questa settimana protagonista di news, grazie alla pubblicazione di un nuovo link al download. Interessante, in questo caso, soffermarsi sui relativi dettagli di questa ulteriore versione di Android Jelly Bean, considerando cosa si cela dietro l'update che è stato riservato a coloro che dispongono di un Samsung Galaxy S Advance brandizzato Vodafone in Ungheria, con modulo NFC. Va sottolineato, sotto questo punto di vista, che la date build dell'aggiornamento risale a fine luglio, lasciando presagire l'arrivo di qualche novità, rispetto ai normali standard di Jelly Bean per il Samsung Galaxy S Advance. Gli utenti più esperti, interessati al download via Odin di questo nuovo aggiornamento del sistema operativo Android Jelly Bean per il Samsung Galaxy S Advance, possono collegarsi a questa pagina.
