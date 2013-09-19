Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Aggiornamento Samsung Galaxy S Advance, nuovo link al download e relativi dettagli

Redazione Avatar

di Redazione

19/09/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_4176" align="aligncenter" width="480"]Aggiornamento Galaxy S Advance Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Samsung Galaxy S Advance anche in questa settimana protagonista di news, grazie alla pubblicazione di un nuovo link al download. Interessante, in questo caso, soffermarsi sui relativi dettagli di questa ulteriore versione di Android Jelly Bean, considerando cosa si cela dietro l'update che è stato riservato a coloro che dispongono di un Samsung Galaxy S Advance brandizzato Vodafone in Ungheria, con modulo NFC. Va sottolineato, sotto questo punto di vista, che la date build dell'aggiornamento risale a fine luglio, lasciando presagire l'arrivo di qualche novità, rispetto ai normali standard di Jelly Bean per il Samsung Galaxy S Advance. Gli utenti più esperti, interessati al download via Odin di questo nuovo aggiornamento del sistema operativo Android Jelly Bean per il Samsung Galaxy S Advance, possono collegarsi a questa pagina.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Aggiornamento Galaxy S2, giorni decisivi per Android Jelly Bean 4.2.2

Articolo Successivo

Samsung Galaxy S4 al prezzo più basso, aggiornamento per la migliore offerta

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Ecco il Samsung Gear S2

Ecco il Samsung Gear S2

17/08/2015

I Samsung Galaxy A series avranno Android 5.0 Lollipop a breve

I Samsung Galaxy A series avranno Android 5.0 Lollipop a breve

22/03/2015

Samsung Galaxy Note 4, il dispositivo migliore del 2014

Samsung Galaxy Note 4, il dispositivo migliore del 2014

05/01/2015