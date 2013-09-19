Caricamento...

Samsung Galaxy S4 al prezzo più basso, aggiornamento per la migliore offerta

19/09/2013

[caption id="attachment_4327" align="aligncenter" width="530"]Samsung Galaxy S4 Samsung Galaxy S4[/caption] Samsung Galaxy S4 al prezzo più basso vede emergere in questi giorni un importante aggiornamento per la migliore offerta disponibile in Rete.  Grazie al sito Softprices, infatti, è possibile portarsi a casa il popolare device, ad oggi caratterizzato ancora dal sistema operativo Android Jelly Bean 4.2.2, con una spesa pari a soli 419 euro, per quella che si può considerare a tutti gli effetti la migliore proposta di sempre, da quando lo scorso mese di aprile il modello è stato lanciato sul mercato. Insomma, l'imminente arrivo sul mercato del Samsung Galaxy Note 3 comincia ad avere i suoi effetti ed il prezzo del Samsung Galaxy S4, nel corso delle prossime settimane, è destinato per forza di cose ad andare incontro ad un ulteriore ribasso, conoscendo i trend delle offerte dei modelli Android.

