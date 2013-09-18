Aggiornamento Galaxy S3 ad Android 4.3, quale sarà la tenuta della batteria?

[caption id="attachment_3306" align="aligncenter" width="530"] Aggiornamento Galaxy S3[/caption] Aggiornamento Galaxy S3 ad Android 4.3 probabilmente in arrivo durante il mese di ottobre, analizzando quanto affermato dall’azienda un paio di settimane fa. Allo stesso tempo, in molti si chiedono quali saranno le migliorie che saranno implementate effettivamente sul Samsung Galaxy S3, nel momento in cui lo smartphone avrà modo di imbattersi nel nuovo e inatteso update. Come abbiamo avuto modo di riportare in questi giorni, a proposito del Samsung Galaxy S4 Google Edition, pare che i recenti update concepiti dal brand di Mountain View non siano in grado di migliorare la durata della batteria dei dispositivi, anche se sotto questo punto di vista sarà necessario attendere ancora qualche giorno prima di maturare un’opinione più attendibile. Quali saranno gli effetti per il nuovo aggiornamento Galaxy S3?