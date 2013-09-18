Caricamento...

Samsung Galaxy S Advance no brand e aggiornamento Jelly Bean: feedback preoccupanti

Redazione Avatar

di Redazione

18/09/2013

[caption id="attachment_4155" align="aligncenter" width="530"]Aggiornamento Galaxy S Advance Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Il Samsung Galaxy S Advance vede ancora piuttosto distante l'appuntamento con il quale potremo parlare della piena diffusione dell'aggiornamento Jelly Bean. È quello che emerge in modo piuttosto palese, in questi giorni, attraverso la pagina Facebook della stessa Samsung Italia, considerando che l'azienda continua a non essere in grado di rilasciare informazioni sul tema, nemmeno vaghe. Anzi, per coloro che hanno riscontrato problemi, in seguito all'installazione dell'aggiornamento Jelly Bean sul proprio Samsung Galaxy S Advance no brand, il feedback è sempre il medesimo, con l'invito a rivolgersi all'assistenza in caso di problematiche bloccanti. Insomma, appare sempre più improbabile che il Samsung Galaxy S Advance possa fare questo passo prima del mese di ottobre, almeno stando alle recenti novità che sono emerse in Rete.

