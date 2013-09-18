Aggiornamento Galaxy S4, gli ultimi segnali su Android 4.3
[caption id="attachment_4429" align="aligncenter" width="360"] Aggiornamento Galaxy S4[/caption] Aggiornamento Galaxy S4 sempre protagonista di rumors, grazie anche gli ultimi segnali su Android 4.3 che giungono dalla Rete in questi giorni. Nello specifico, in questi giorni si parla tanto di quelli che potrebbero i possibili risvolti per lo stesso Samsung Galaxy S4, una volta messo a disposizione del modello lo stesso aggiornamento Android 4.3, soprattutto per quanto concerne la sempre delicata questione della durata della batteria. In questo particolare contesto, va tenuto a mente il fatto che il Samsung Galaxy S4 Google Edition, che di recente ha ottenuto l'update più attuale tra quelli concepiti da Google, non è per niente migliorato in termini di autonomia, una volta portata a termine l'installazione del suddetto firmware. Insomma, la questione è ancora tutta da definire per il target in questione.
