Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Aggiornamento Galaxy S4, gli ultimi segnali su Android 4.3

Redazione Avatar

di Redazione

18/09/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_4429" align="aligncenter" width="360"]Aggiornamento Galaxy S4 Aggiornamento Galaxy S4[/caption] Aggiornamento Galaxy S4 sempre protagonista di rumors, grazie anche gli ultimi segnali su Android 4.3 che giungono dalla Rete in questi giorni. Nello specifico, in questi giorni si parla tanto di quelli che potrebbero i possibili risvolti per lo stesso Samsung Galaxy S4, una volta messo a disposizione del modello lo stesso aggiornamento Android 4.3, soprattutto per quanto concerne la sempre delicata questione della durata della batteria. In questo particolare contesto, va tenuto a mente il fatto che il Samsung Galaxy S4 Google Edition, che di recente ha ottenuto l'update più attuale tra quelli concepiti da Google, non è per niente migliorato in termini di autonomia, una volta portata a termine l'installazione del suddetto firmware. Insomma, la questione è ancora tutta da definire per il target in questione.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Samsung Galaxy S Advance no brand e aggiornamento Jelly Bean: feedback preoccupanti

Articolo Successivo

Samsung Galaxy S3, aggiornamento Android 4.3 e prezzo basso con continue novità

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti

Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti

10/10/2019

Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio

Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio

26/07/2019

Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale

Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale

10/03/2018