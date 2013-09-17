Caricamento...

Samsung Galaxy S3, aggiornamento Android 4.3 e prezzo basso con continue novità

Redazione Avatar

di Redazione

17/09/2013

[caption id="attachment_1986" align="aligncenter" width="400"]Samsung Galaxy S3 vs Samsung Galaxy Note 2 Samsung Galaxy S3 vs Samsung Galaxy Note 2[/caption] Samsung Galaxy S3 come sempre uno degli smartphone più chiacchierati, alla luce dell'atteso aggiornamento Android 4.3 e del prezzo più basso disponibile in Rete. Entrambi gli argomenti, infatti, sono in grado di generare continue novità per gli oltre sessanta milioni di utenti che in questi mesi hanno deciso di portarsi a casa lo smartphone, con un mese di ottobre che si preannuncia molto caldo. Da un lato, infatti, abbiamo la quasi convinzione del rilascio dell'update in questione, grazie anche alle buone indicazioni provenienti dalle ROM concepite proprio per il Samsung Galaxy S3 e basate sull'aggiornamento Android 4.3. Dall'altro, il prezzo più basso sul web consente ormai di portarsi a casa il dispositivo a 300 euro, dando vita ad un rapporto tra qualità e prezzo a dir poco interessante.

