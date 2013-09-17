Caricamento...

Aggiornamento Galaxy S Advance, nuova posizione di Samsung

Redazione Avatar

di Redazione

17/09/2013

[caption id="attachment_4176" align="aligncenter" width="480"]Aggiornamento Galaxy S Advance Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Galaxy S Advance come sempre al centro di indiscrezioni in questi giorni, ma ora a far discutere è la nuova posizione di Samsung. Relativamente all'installazione di Android Jelly Bean, più in particolare, la divisione italiana ha fatto sapere che l'utilizzo di ROM non ufficiali, comporta la perdita della garanzia, in virtù del fatto che in tanti hanno fatto sapere di voler seguire una strada di questo tipo. Insomma, per certi versi la casa produttrice si mostra inflessibile agli occhi dei propri utenti, nonostante lo stesso aggiornamento di Android Jelly Bean per il Samsung Galaxy S Advance sia in ritardo ormai di ben otto mesi. Quali saranno le prossime mosse, per quanto concerne il tanto delicato e discusso processo di diffusione del suddetto update?

