Samsung Galaxy S4, guida all'installazione dell'interfaccia TouchWiz

[caption id="attachment_4593" align="aligncenter" width="530"] Samsung Galaxy S4[/caption] Samsung Galaxy S4 protagonista di interessanti novità, considerando che, direttamente dal forum XDA, giunte la tanto attesa guida all'installazione dell'interfaccia TouchWiz. Si tratta di una novità importante, che, come sempre avviene in questi casi, è riservata solo a coloro che possiedono conoscenze avanzate sotto questo particolare punto di vista e che apprezzano la particolare interfaccia che è stata riservata allo stesso Samsung Galaxy S4. Insomma, in attesa di una novità in entrata, con l'arrivo di Android 4.3 in via ufficiale a partire dalla prossima settimana, si tratta comunque di una svola significativa per il device. Coloro che intendono portare a termine la procedura, rispettando il suddetto requisito, non dovranno fare altro che accedere a questa pagina, sfruttando in questo modo i plus legati all'interfaccia del Samsung Galaxy S4.