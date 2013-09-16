Samsung Galaxy S2 a prezzo basso, ecco le migliori offerte in Italia

[caption id="attachment_4130" align="aligncenter" width="530"] Aggiornamento Galaxy S2[/caption] Il Samsung Galaxy S2 vive un momento assolutamente particolare, per quanto riguarda il prezzo più basso applicato in Rete per lo smartphone. Facendo una carrellata delle migliori offerte in Italia, infatti, emerge che raramente è possibile imbattersi in proposte che ora scendono al dì sotto dei 300 euro, per quello che è stato un netto rialzo del prezzo per il device. Probabile che il tutto vada imputato al fatto che Samsung ha lanciato sul mercato nuovi top di gamma e che, di conseguenza, l'importazione dello stesso Samsung Galaxy S2 risulti decisamente limitata in questo periodo. Insomma, coloro che sono interessati a portarsi a casa lo smartphone, dovranno cogliere al volo le occasioni che consentiranno loro di chiudere la transazione al dì sotto della suddetta soglia, considerando il trend attuale.