Aggiornamento Galaxy S Advance, Jelly Bean a settembre: ipotesi difficile

16/09/2013

[caption id="attachment_4155" align="aligncenter" width="530"]Aggiornamento Galaxy S Advance Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Galaxy S Advance ad Android Jelly Bean ancora distante, considerando che la possibile uscita a settembre resta un'ipotesi difficile. E' quello che emerge nel corso dell'ultima settimana direttamente dalla Rete, in considerazione del fatto che Samsung Italia fa ancora molta fatica a condividere con gli utenti informazioni più o meno precise sui tempi di rilascio dell'update. Considerando anche gli scarsi feedback riguardanti la divisione centrale della casa produttrice ed il rallentamento dell'ultima settimana nel rilascio dell'aggiornamento Jelly Bean in giro per il mondo, appare altamente improbabile che questo mese si possa andare incontro alla tanto attesa svolta per il Samsung Galaxy S Advance, con la prospettiva e l'auspicio di andare incontro a novità a partire dal prossimo mese di ottobre.

