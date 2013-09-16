Aggiornamento Galaxy S4, tempi strettissimi per Android 4.3: segnali dal Google Edition

[caption id="attachment_4669" align="aligncenter" width="530"] Samsung Galaxy S4[/caption] Aggiornamento Galaxy S4 al centro dell’attenzione degli addetti ai lavori, grazie alle notizie riguardanti il modello Google Edition ed il recente update ricevuto. In particolare, è possibile affermare con certezza che il Samsung Galaxy S4 Google Edition ha ricevuto l’update ufficiale etichettato come JWR66Y, basato su Android 4.3 e in questo momento il più recente tra quelli disponibili sul mercato. Ricordiamo che il Samsung Galaxy S4 toccherà con mano Android 4.3 solo durante il mese di ottobre, ma, considerando le analogie della scheda tecnica tra i due modelli, siamo ugualmente al cospetto di un segnale particolarmente significativo per chi attende questo importante passo per l’evoluzione dello smartphone. L’attesa, dunque, potrebbe essere inferiore alle attese per il rilascio di Android 4.3 per il Samsung Galaxy S4.