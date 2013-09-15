Aggiornamento Galaxy S Advance, segnali positivi e negativi per Jelly Bean

[caption id="attachment_4494" align="aligncenter" width="236"] Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Galaxy S Advance protagonista di una settimana con indicazioni contrastanti, non solo per quanto riguarda Android Jelly Bean. Da un lato, infatti, è possibile evidenziare il fatto che la casa produttrice ancora non si sbilancia su quello che sarà il futuro dello smartphone, considerando che molte versioni del Samsung Galaxy S Advance disponibili sul mercato italiano attendono ancora di toccare con mano i plus riguardanti il suddetto update. Allo stesso tempo, però, qualche segnale incoraggiante arriva direttamente da SamMobile, se si pensa che un insider di Samsung avrebbe dichiarato che lo stesso Samsung Galaxy S Advance potrebbe anche essere aggiornato ad Android Kit Kat 4.4. Ipotesi improbabile, almeno da un punto di vista commerciale, ma che la dice lunga sul fatto che la scheda tecnica del device sia assolutamente rispettabile.