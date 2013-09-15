Aggiornamento Galaxy S3 ad Android 4.4 Kit Kat, tempi di rilascio ristretti

[caption id="attachment_5446" align="aligncenter" width="530"] Samsung Galaxy S3[/caption] Aggiornamento Galaxy S3 ad Android 4.4 Kit Kat al centro di nuovi rumors in questi giorni. In attesa di poter toccare con mano l’arrivo di Android 4.3 sullo stesso Samsung Galaxy S3 durante il prossimo mese, almeno stando a quanto affermato una decina di giorni fa dalla casa produttrice, ora emergono in Rete le prime ipotesi per quello che sarà lo step successivo per il dispositivo. Nello specifico, un insider di Samsung avrebbe reso pubblica a SamMobile la lista dei dispositivi che, da un punto di vista prettamente tecnico, potrebbero ricevere in futuro l’aggiornamento ad Android 4.3. Tra questi troviamo anche il Samsung Galaxy S3 mini, oltre ad una serie di device nettamente inferiori al Samsung Galaxy S3. Per quest’ultimo, dunque, le possibilità di ricevere in fretta l’update sono tangibili.