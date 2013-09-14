Caricamento...

Aggiornamento Galaxy S Advance, spunta un nuovo possibile update

14/09/2013

[caption id="attachment_4137" align="aligncenter" width="488"]Aggiornamento Galaxy S Advance Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Galaxy S Advance anche in questi giorni al centro di indiscrezioni e supposizioni, essendo spuntato un nuovo possibile update. Il merito, in questo caso, è del sito SamMobile, che di recente ha pubblicato una lista di possibili dispositivi che, potenzialmente, nei prossimi mesi potrebbero andare addirittura incontro al nuovo firmware Android 4.4. Va detto che la fonte, in questa particolare occasione, ha citato un insider interno alla stessa Samsung, ma soprattutto bisogna tener presente che il discorso va limitato ad un contesto prettamente di tipo tecnico. Insomma, come ormai noto, gran parte delle decisioni da parte dell'azienda, anche per quanto concerne l'aggiornamento ad Android 4.4 Kit Kat, dipenderà da questioni commerciali, con il Samsung Galaxy S Advance che difficilmente rientrerà in questo delicato ciclo.

