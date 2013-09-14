Caricamento...

Aggiornamento Samsung Galaxy S4 ad Android 4.4 Kit Kat, prime ipotesi di uscita

14/09/2013

[caption id="attachment_5399" align="aligncenter" width="530"]Samsung Galaxy S4 Samsung Galaxy S4[/caption] Il Samsung Galaxy S4 sarà uno dei primi dispositivi che avrà modo di toccare con mano l’aggiornamento del sistema operativo Android 4.4 Kit Kat. E’ quello che emerge da un recente articolo pubblicato da SamMobile, che, a sua volta, ha fatto sapere di aver ottenuto l’indiscrezione direttamente da una fonte interna alla casa produttrice. Va detto che l’intervento in questione non si è focalizzato principalmente sul Samsung Galaxy S4, considerando che si è parlato soprattutto dei modelli che sono potenzialmente associabili e compatibili al nuovo sistema operativo di Google, includendo tra questi anche dispositivi per diversi aspetti sorprendenti, come nel caso del Samsung Galaxy S Advance. Impossibile, almeno per ora, parlare di date di uscita per l’aggiornamento Android 4.4 sul Samsung Galaxy S4, ma si tratta quantomeno di un segnale positivo per il target in questione.

