Aggiornamento Galaxy S2 ad Android Jelly Bean 4.2.2, il punto della situazione in Europa

[caption id="attachment_4161" align="aligncenter" width="530"] Aggiornamento Galaxy S2[/caption] Aggiornamento Galaxy S2 ancora protagonista di una settimana povera di novità, a proposito di un argomento come quello relativo al rilascio di Android Jelly Bean 4.2.2. La casa produttrice, dopo aver annunciato l’arrivo di Android 4.3 sul Samsung Galaxy S3 e del Samsung Galaxy S4 durante il mese di ottobre, tralasciando la questione relativa sia al Samsung Galaxy Note 2, sia allo stesso Samsung Galaxy S2. La sensazione, secondo anche quanto riportato da alcuni organi di informazione, è che lo smartphone possa andare incontro ad Android Jelly Bean 4.2.2 solo durante il primo scorcio del 2014, considerando la complessità associata alla compatibilità tra lo smartphone in questione e le caratteristiche dell’update. Quali saranno, inoltre, i tempi dell’update per il Samsung Galaxy S2 qui in Italia?