Aggiornamento Samsung Galaxy S Advance, Jelly Bean ottiene indicazioni dal prezzo?

[caption id="attachment_4208" align="aligncenter" width="275"] Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Il Samsung Galaxy S Advance non ha ancora ricevuto l’aggiornamento del sistema operativo Android Jelly Bean, in considerazione del fatto che i modelli marchiati Tim, Wind e Tre vedono non diramati software e comunicazioni ufficiali in grado di porre fine a questa lunga telenovela. Allo stesso tempo, la situazione riguardante il prezzo del modello è andata incontro ad una svolta, considerando che il sito ElectroOutlet consente l’acquisto dello smartphone con un prezzo pari a soli 129 euro. In queste ore il modello risulta non disponibile, ma è probabile che a breve l’offerta in questione sarà nuovamente valida per il target in questione. Potrebbe essere questo un segnale sul fatto che i tempi per l’aggiornamento Jelly Bean dedicato al Samsung Galaxy S Advance sono ancora piuttosto lunghi.