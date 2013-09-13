Aggiornamento Galaxy S4 ad Android 4.3, un motivo per accelerare i tempi di uscita

[caption id="attachment_4338" align="aligncenter" width="491"] Aggiornamento Galaxy S4[/caption] Aggiornamento Galaxy S4 ad Android 4.3 senza una data precisa per il rilascio, ma ora c'è quanto un motivo in più per accelerare i tempi di uscita. La settimana che va a concludersi, infatti, è stata caratterizzata anche dall'evento Apple, che ha presentato ufficialmente alla stampa e al pubblico i nuovi iPhone 5S e iPhone 5C, con la prospettiva di toccarli con mano a partire dal prossimo 20 settembre. In tal senso, la commercializzazione dei nuovi prodotti rappresenterà anche l'esordio sul mercato della versione finale del sistema operativo iOS 7. E' per questo motivo che il brand coreano potrebbe decidere di affrettare i tempi e di mettere a disposizione l'aggiornamento ad Android 4.3 per il Samsung Galaxy S4 già durante il primissimo scorcio di ottobre, rispondendo in modo tempestivo al suo principale concorrente.