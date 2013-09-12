Caricamento...

Aggiornamento Galaxy S3 ad Android 4.3, alcune preoccupazioni in Italia

12/09/2013

[caption id="attachment_5299" align="aligncenter" width="397"]Samsung Galaxy S3 Samsung Galaxy S3[/caption] Aggiornamento Galaxy S3 ad Android 4.3 vicino, fermo restando i dubbi che, come abbiamo riportato nella giornata di ieri, coinvolgono coloro che in questi mesi hanno acquistato un Samsung Galaxy S3 in Italia. L’appuntamento è stato fissato entro il mese di ottobre, anche se al momento non vi sono certezze su quali Paesi potranno godere di una corsia preferenziale sotto questo punto di vista. Allo stesso tempo, però, dobbiamo riscontrare le preoccupazioni crescenti in Rete, proprio per il target in questione, alla luce di alcune segnalazioni da parte di utenti che sono in possesso di un Nexus 4. In questo caso, infatti, il passaggio da Android Jelly Bean 4.2.2 ad Android 4.3 si è rivelato dannoso per il modello, con l’auspicio che lo stesso non avvenga con il Samsung Galaxy S3.

