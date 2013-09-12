Aggiornamento Galaxy S Advance, buone e cattive notizie per l'Italia

[caption id="attachment_4224" align="aligncenter" width="480"] Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Galaxy S Advance ancora senza una data ufficiale in Italia, considerando che per Android Jelly Bean continuano a scarseggiare comunicazioni sul rilascio della soluzione software, in merito alle versioni brandizzate che ancora non hanno avuto modo di imbattersi nell’update. Allo stesso tempo, però, la divisione italiana ha cominciato a dare nuovamente segnali di vita sulla questione, indicando ad esempio la procedura di ripristino dei dati di fabbrica per il Samsung Galaxy S Advance, in caso di malfunzionamenti dopo l’installazione dell’aggiornamento Jelly Bean (chiaro il riferimento alla variante no brand dello smartphone), oltre a far sapere che appena saranno disponibili delle informazioni su ulteriori rilasci, queste verranno comunicate prontamente all’interno della propria pagina Facebook. Insomma, forse qualcosa inizia a muoversi attorno al Samsung Galaxy S Advance.