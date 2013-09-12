Samsung Galaxy S4 vs Samsung Galaxy S5, ecco la principale differenza
di Redazione
12/09/2013
[caption id="attachment_4593" align="aligncenter" width="530"] Samsung Galaxy S4[/caption] Il Samsung Galaxy S4 ed il Samsung Galaxy S5 potrebbero veder emergere la principale differenza a proposito del processore. E’ quanto emerge nel corso delle ultime ore, grazie alle indiscrezioni che ruotano attorno al nuovo modello, che dovrebbe vedere la luce nel corso del primo trimestre del 2014, e del suo chip. A quanto pare, infatti, il Samsung Galaxy S5 potrebbe essere caratterizzato da un processore octa core per ogni versione che sarà lanciata sul mercato, con la prospettiva di vedere i singoli core funzionare in mondo indipendente, a differenza di quanto emerso in occasione del lancio sul mercato del Samsung Galaxy S4. Insomma, come sempre il colosso coreano potrebbe concentrarsi sull’evoluzione del processore per i propri dispositivi, passando da un modello all’altro.
Articolo Precedente
Aggiornamento Galaxy S Advance, buone e cattive notizie per l'Italia
Articolo Successivo
Aggiornamento Galaxy S3, nota su Android 4.3 in Italia
Redazione
Articoli Correlati
Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti
10/10/2019
Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio
26/07/2019
Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale
10/03/2018