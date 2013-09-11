Caricamento...

Aggiornamento Galaxy S3, nota su Android 4.3 in Italia

11/09/2013

[caption id="attachment_5299" align="aligncenter" width="397"]Samsung Galaxy S3 Samsung Galaxy S3[/caption] Aggiornamento Galaxy S3 per certi versi ancora avvolto nel mistero, a proposito di Android 4.3. Nonostante l’annuncio della scorsa settimana, con cui l’azienda ha fatto sapere che il Samsung Galaxy S3 riceverà il suddetto update durante il mese di ottobre, restano dei dubbi, per quanto concerne la disponibilità in Italia del tanto atteso pacchetto software, considerando i lunghi tempi che spesso sono necessari nel nostro Paese. In questi giorni, poi, Samsung Italia ha fatto sapere di non disporre ancora di informazioni certe sotto questo punto di vista, aumentando dubbi sul fatto che il Samsung Galaxy S3 possa ricevere effettivamente l’aggiornamento Android 4.3 qui da noi già durante il mese di ottobre. Staremo a vedere cosa avverrà durante il prossimo mese, anche se le aspettative danno già pressione all’azienda.

Samsung Galaxy S4 vs Samsung Galaxy S5, ecco la principale differenza

Aggiornamento Samsung Galaxy S Advance, Jelly Bean ora più vicino

