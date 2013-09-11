Aggiornamento Samsung Galaxy S Advance, Jelly Bean ora più vicino
di Redazione
11/09/2013
[caption id="attachment_4224" align="aligncenter" width="480"] Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento del Samsung Galaxy S Advance reduce da alcune ore piuttosto intense per chi attende Android Jelly Bean. Nello specifico, come abbiamo avuto modo di riportare di recente, il processo di diffusione dell’update è ripreso in diversi Paesi, come nel caso del Regno Unito e di Israele, ma anche in Sudamerica, a testimonianza del fatto che la casa produttrice comincia a nutrire maggiori certezze sulla tenuta dell’update. Insomma, il Samsung Galaxy S Advance può ora reggere al meglio l’aggiornamento Jelly Bean, probabilmente con i dovuti accorgimenti dell’azienda, in attesa che anche in Italia la situazione cominci realmente a cambiare. Qui da noi, più in particolare, la divisione dell’azienda non fa altro che evidenziare la condivisione delle informazioni, appena queste saranno disponibili per il target che è in attesa.
