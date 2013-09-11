Samsung Galaxy S4, ecco un aggiornamento sul nuovo prezzo più basso

[caption id="attachment_5399" align="aligncenter" width="530"] Samsung Galaxy S4[/caption] Samsung Galaxy S4 protagonista nel corso degli ultimi giorni di un ulteriore e interessante aggiornamento sul nuovo prezzo più basso. In questi giorni, infatti, sono aumentate in modo considerevole le proposte dei siti e-commerce che consentono di portarsi a casa il dispositivo, affrontando una spesa pari a 459 euro, per quella che è da sempre stata la migliore offerta per lo smartphone. Coloro che intendono portarsi a casa il dispositivo, dunque, avranno una vasta scelta online, potendo analizzare tempi e spese di spedizione, come nel caso del sito glistockisti.it, che, tra le altre cose, include proprio il costo per la consegna del device. Chissà che con la commercializzazione del nuovo Samsung Galaxy Note 3 la situazione non possa migliorare ulteriormente per il target che punta ad un prezzo basso per il Samsung Galaxy S4.