Aggiornamento Galaxy S3, altri segnali su Android 4.3

Galaxy S3 Aggiornamento Galaxy S3 ad Android 4.3 ormai sulla strada giusta, considerando che la scorsa settimana la casa produttrice ha fatto sapere che il modello farà il tanto atteso passo durante il mese di ottobre, probabilmente subito dopo il Samsung Galaxy S4. I segnali positivi, in ogni caso, arrivano anche da altri device: l'HTC One, che per diversi aspetti può contare su una scheda tecnica simile a quella del Samsung Galaxy S3, avrà modo di ricevere l'aggiornamento Android 4.3 già durante settembre, creando quindi un presupposto e un precedente interessante anche per gli altri top di gamma. Insomma, dopo mesi di immobilismo, finalmente il processo di diffusione di Android 4.3 sta andando incontro ad una svolta importante, anche in riferimento ad uno smartphone del calibro del Samsung Galaxy S3.