Aggiornamento Galaxy S Advance a Jelly Bean, disponibili altri due link al download

10/09/2013

[caption id="attachment_4155" align="aligncenter" width="530"]Aggiornamento Galaxy S Advance Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Galaxy S Advance a Jelly Bean finalmente protagonista di novità incoraggianti per gli utenti, in virtù del fatto che in queste ore sono disponibili altri due link al download per il target in questione, con un particolare riferimento a chi ha deciso di acquistare il Samsung Galaxy S Advance nel Regno Unito e in un Paese come Israele. E' opportuno sottolineare, comunque, che la date build degli update non è recentissima, risalendo allo scorso 9 aprile. Tutti gli coloro che vogliono testare l'update in questione, in ogni caso, possono accedere a questa pagina per l'update diffuso nel Regno Unito e portare a termine il download dell'aggiornamento Jelly Bean per il Samsung Galaxy S Advance via Odin. Qui, invece, quello emerso di recente per il pubblico di Israele.

