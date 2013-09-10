Caricamento...

Samsung Galaxy S4 al prezzo più basso, ecco un nuovo aggiornamento

10/09/2013

[caption id="attachment_4593" align="aligncenter" width="530"]Samsung Galaxy S4 Samsung Galaxy S4[/caption] Samsung Galaxy S4 al prezzo più basso in grado di vedere emergere anche nel corso degli ultimi giorno un nuovo aggiornamento, con ogni probabilità molto gradito per i suoi potenziali acquirenti. Alla luce probabilmente anche della recente presentazione del Samsung Galaxy Note 3, infatti, è possibile acquistare lo stesso Samsung Galaxy S4 a soli 459 euro all'interno di una lunga serie di store online. Tra questi, troviamo anche il sito glistockisti.it, che adesso consente di portare a termine la transazione evitando anche le spese di spedizione. Insomma, il rapporto tra qualità e prezzo dello smartphone inizia ad essere decisamente interessante, con la situazione che potrebbe migliorare ulteriormente nel corso delle prossime settimane, almeno osservando il trend che si è creato da un po' di tempo a questa parte.

