Aggiornamento Galaxy S3, il punto su Android 4.3 in Italia

[caption id="attachment_2425" align="aligncenter" width="454"] Aggiornamento Galaxy S3[/caption] Aggiornamento Galaxy S3 vicino come non mai ad una svolta, con il punto su Android 4.3 che sorride non solo all'Italia, ma anche al resto d'Europa. La scorsa settimana, come molti ormai sanno, è stata decisiva per conoscere le reali intenzioni da parte della casa produttrice a proposito del Samsung Galaxy S3, venendo a conoscenza non solo del fatto che Android Jelly Bean 4.2.2 sarà saltato per far spazio direttamente proprio ad Android 4.3, ma anche che l'appuntamento sarà fissato già nel corso del mese di ottobre. Considerando che la notizia vale anche per il Samsung Galaxy S4, è normale che quest'ultimo vivrà tempi più ristretti, senza dimenticare il fatto che in Italia i tempi per poter toccare con mano Android 4.3 sul Samsung Galaxy S3 potrebbero essere più lunghi rispetto ad altri Paesi.