Aggiornamento Galaxy S Advance, indicazioni dal prezzo su Jelly Bean

Redazione Avatar

di Redazione

09/09/2013

[caption id="attachment_4476" align="aligncenter" width="530"]Aggiornamento Galaxy S Advance Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Galaxy S Advance sempre protagonista di rumors, con continue indicazioni su Android Jelly Bean che, volendo, giungono anche dal prezzo. In particolare, negli ultimi tempi è stato possibile notare che il costo da affrontare per portarsi a casa il Samsung Galaxy S Advance si è fissato attorno ai 179 euro, in riferimento alle migliori offerte in cui ci si può imbattere in Rete. In un contesto simile, dunque, non si fa altro che accentuare la profonda incertezza che regna attorno al tanto discusso aggiornamento Jelly Bean. Nei mesi scorsi è capitato in diverse circostanze di andare incontro ad una riduzione del prezzo, nel momento in cui la diffusione degli update da parte della casa produttrice cominciava a raggiungere ritmi più sostenuti. Insomma, l'incertezza regna sovrana in questo momento.

