Aggiornamento Galaxy S4 ad Android 4.3, ipotesi sull'uscita di ottobre

[caption id="attachment_4593" align="aligncenter" width="530"] Samsung Galaxy S4[/caption] Aggiornamento Galaxy S4 ad Android 4.3 al centro di diverse analisi in questi giorni, considerando che si possono portare avanti ipotesi sull'uscita di ottobre. Nello specifico, è ormai noto che il colosso coreano, in occasione della presentazione di Berlino del Samsung Galaxy Note 3, ha preannunciato l'arrivo di Android 4.3 per il Samsung Galaxy S3 ed lo stesso Samsung Galaxy S4 durante il mese di ottobre, anche se al momento non è possibile conoscere maggiori dettagli sulla questione. La logica, comunque, imporrebbe una corsia preferenziale per il Samsung Galaxy S4, che, di conseguenza, potrebbe toccare con mano i plus relativi ad Android 4.3 già durante lo scorcio iniziale del mese, mettendo in questo modo la parola fine ad un'attesa che si è prolungata più di quanto si potesse pensare.