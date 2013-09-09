Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Aggiornamento Galaxy S4 ad Android 4.3, ipotesi sull'uscita di ottobre

Redazione Avatar

di Redazione

09/09/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_4593" align="aligncenter" width="530"]Samsung Galaxy S4 Samsung Galaxy S4[/caption] Aggiornamento Galaxy S4 ad Android 4.3 al centro di diverse analisi in questi giorni, considerando che si possono portare avanti ipotesi sull'uscita di ottobre. Nello specifico, è ormai noto che il colosso coreano, in occasione della presentazione di Berlino del Samsung Galaxy Note 3, ha preannunciato l'arrivo di Android 4.3 per il Samsung Galaxy S3 ed lo stesso Samsung Galaxy S4 durante il mese di ottobre, anche se al momento non è possibile conoscere maggiori dettagli sulla questione. La logica, comunque, imporrebbe una corsia preferenziale per il Samsung Galaxy S4, che, di conseguenza, potrebbe toccare con mano i plus relativi ad Android 4.3 già durante lo scorcio iniziale del mese, mettendo in questo modo la parola fine ad un'attesa che si è prolungata più di quanto si potesse pensare.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Aggiornamento Galaxy S Advance, indicazioni dal prezzo su Jelly Bean

Articolo Successivo

Aggiornamento Galaxy S2 ad Android Jelly Bean 4.2.2, precisazioni necessarie

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti

Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti

10/10/2019

Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio

Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio

26/07/2019

Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale

Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale

10/03/2018