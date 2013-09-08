Aggiornamento Galaxy S2 ad Android Jelly Bean 4.2.2, precisazioni necessarie

[caption id="attachment_2761" align="aligncenter" width="530"] Jelly Bean Galaxy S2[/caption] Aggiornamento Galaxy S2 ad Android Jelly Bean 4.2.2 al centro di rumors, al punto che in queste ore delle precisazioni sono necessarie. In particolare, nei giorni scorsi è stato possibile osservare che la casa produttrice ha praticamente preannunciato il rilascio di Android 4.3 per il Samsung Galaxy S3 ed il Samsung Galaxy S4 durante il mese di ottobre, aprendo scenari interessanti anche per altri dispositivi. Tra questi, come si può facilmente immaginare, abbiamo anche il Samsung Galaxy S2, che attende ancora notizie ufficiali proprio per quanto concerne l'arrivo di Android Jelly Bean 4.2.2. In molti danno per scontato che questa situazione agevolerà il device, ma, allo stesso tempo, è opportuno tenere a mente che fino ad oggi l'azienda non si è ancora sbilanciata sul tema, lasciando tutto in sospeso.